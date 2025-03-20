Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi! "Hiçbir hükmü kalmamıştır" diyerek üçünü de yaktı

Türkiye'nin bu haftaki gündem başlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu oldu. Dün İstanbul'daki çifte soruşturma kapsamında İmamoğlu gözaltına alınmıştı. Dünden önce ise İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN, İMAMOĞLU İÇİN İLGİNÇ EYLEM

Gözaltında bulunan İmamoğlu için birçok destek açıklaması gelirken, bunlardan en ilgincine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki imza attı.

ÜÇ DİPLOMASINI YAKTI

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, Yaşar Üniversitesi Enerji Hukuku ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden aldığı üç farklı diplomayı yaktı.

"HİÇBİR DİPLOMANIN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR"

Açıklamada bulunan Eşki, "Ekrem Başkan'ın diplomasını yetkileri olmadan iptal ettiler. Madem ki böyle bir karar alındı, hiçbir diplomanın hükmü kalmamıştır. Benim genel başkanım Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem Başkan da, Özgür Genel Başkanım da ve ben de Türkiye Cumhuriyeti için hapis yatarız. Gerekirse ben de yaparım" diye konuştu.