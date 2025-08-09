Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütü soruşturmasında 6 tutuklama

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak çalışan şüpheliler Uğur U., Harun T., Mehmet A., Ekin K., Kaan Ş. ve Mert Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararının detayları ortaya çıktı. Hakimlik kararında, Mehmet A., Mert Ç. ve Uğur U.'nun şüpheli Rıza Akpolat'ın; Kaan Ş.'nin Akpolat'ın eski eşi Derya Ö.'nün, Harun T.'nin Akpolat'ın kardeşi Elif A.'nın ve Ekin K.'nin ise Akpolat'ın eşi Y. Akpolat'ın şoförlüğünü yaptıkları belirtildi. Kararda, şoförlerin başında tutuklanana kadar Akpolat'ın sözde şirket müdürü olan ancak pasif durumda bulunan ve bu şirket yerine belediyede kendisine makam verilen Taner Ç.'nin bulunduğu, Taner Ç.'nin ise belediyenin sahip olduğu yetkileri kötüye kullanarak vatandaştan haksız yere toplanan paraların bir kısmını Akpolat adına idare ettiği aktarıldı.

Hakimlik kararında, Taner Ç.'nin başta Akpolat ve aile üyelerinin tatil, seyahat, özel harcamalar, kira ve aidat gibi giderlerini karşılamak üzere kullandığı, bu giderleri şüphelilerin hesaplarına yatırttığı, daha sonra ilgili yerlere havale ettirdiği kaydedildi. Kararda ayrıca, Beşiktaş Belediyesi'nin bir kısım gayri resmi harcamalarının yer aldığı, uçuş ve konaklama giderlerinin bulunduğu listenin ele geçirildiği, belediye tarafından karşılanan otel ve uçuş masraflarının kısa bir dönemdeki toplam değerinin bile milyonlarca liraya ulaştığı, 2024 Şubat ve Ağustos ayları arasında 600 bin dolar tutarı geçtiği belirtildi.

ÇANTACILIK YAPTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Akpolat'a verilecek rüşvet paralarının şüpheliler Mehmet A. ve Uğur U. tarafından teslim alındığına ilişkin iddiaların bulunduğunun aktarıldığı yazıda, şüphelilerin çantacılık yaptığı, şüpheliler ifadelerinde paraların kaynağının ne olduğunu bilmediklerini söyleseler de nakit paraların gayri yasal olduğunu bildiklerinin değerlendirildiği, paraların kaynağının anlaşılmaması için kendi hesaplarını kullandırttıkları kaydedildi.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...