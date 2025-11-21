HABER

Belediye binasını taşlamıştı! Tehdit mesajları ortaya çıktı: "Canını almaya evine geliyorum"

İzmir'in Kiraz ilçesinde belediye binasına taşlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırının ardından A.B. adlı şahıs gözaltına alınırken, şahsın daha önce Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'a yönelik attığı tehdit mesajları ortaya çıktı. Şahsın, "Evine geliyorum canını almaya" yazdığı görüldü.

Melih Kadir Yılmaz

İzmir'in Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde Kiraz Belediye binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda belediye binasının camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştiren şüpheli A.B., gözaltına alındı. Öte yandan A.B.'nin daha önce de belediye binasında taşkınlık çıkardığı ve sosyal medya üzerinden Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'a yönelik tehdit mesajları paylaştığı görüldü.

"EVİNE GELİYORUM CANINI ALMAYA"

Şahsın sosyal medya hesabında, "Sayın Nasuh Coşkun, bugün miting kararı almıştım Cem yazan kapalı mahsul pazarında 10 dakika içinde bu ışıklar yanmazsa evine geliyorum canını almaya..." şeklinde bir mesaj attığı görüldü.

Bahsi geçen sosyal medya paylaşımı aşağıdaki gibidir:

