Belediye kazısında bulundu! İçinden küp ve insan kemikleri çıktı

Hatay'da heyecanlandıran keşif! Kırıkhan ilçesinde kazı çalışması yapan belediye ekipleri önce bir mağara ardından mağaranın içinde bir küp ve insan kemikleri buldu. Bölgeye giriş-çıkışlar kapatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu.

İNSAN KEMİKLERİ VE KÜP ÇIKTI

İlçedeki Yeni Mahalle'de belediyenin sosyal tesis alanında yürüttüğü büyütme ve yenileme çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda mağaraya rastlandı. Mağaranın içerisinde insan kemikleri ve küp parçalarına rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Belediye ekipleri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne haber verildi. Arkeolog ve teknik ekipler tarafından yapılan incelemede, mağarada Roma dönemine ait kaya mezarı olduğu tespit edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı.

TAŞINIYOR

Kaya mezarının müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hatay Kırıkhan Roma mağara
