Belediyelere yönelik terör soruşturmasında itirafçının ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, 2014-2016 yılları arasında şüphelilerden Doğan Karataştan'ın, terör örgütü DHKP/C bünyesinde sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla kurulan ihtiyaç komitesinde (İKOM) sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt için kurum ve esnaftan para toplayan kişilerden olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçı C.B, şüpheli Doğan Karataştan'ın Ataşehir Belediyesinden örgüt adına para aldığını, Karataştan'a Kalender Özdemir'in sık sık para gönderdiğini iddia etti.

C.B, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve halen İBB'de mühendis olarak görev yapan Haydar Battal'ın da Maltepe Belediyesi Eski Sosyal İşler Müdürü şüpheli Mahmut Serdar Kızılay üzerinden söz konusu yıllarda örgüte her ay bin lira para gönderdiğini öne sürdü.

Battal'ın belediyede müdür olarak görev yapmış olan şüpheli Zafer Eskiköy görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 lira para yardımı yaptığını anlatan C.B, "Bu şahıs bu parayı örgüte yine belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla ya da bana direk veriyordu. Zaman zaman da Doğan Karataştan vasıtasıyla parayı veriyordu. Belediyenin tüm rüşvet havuzunda toplanacak paraları toplayan şahıslardan biridir. Örgüte verilen toplu paralarda bu şahıs, yukarıda belirttiğim rüşvet havuzundan topladığı paralardan verdiğini bize defalarca anlatmıştır." dedi.

KONSER ADI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA AKTARILDI

İtirafçı C.B, şüpheli Mahmut Serdar Kızılay'ın aracılığıyla şüpheli Doğan Karataştan ile birlikte, belediyenin teknik başkan yardımcısı şüpheli Sinan Çetiz ve özel kalemi şüpheli Melih Morsünbül'le görüştüklerini, Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyaçlarını ilettiklerini belirtti.

C.B, Maltepe Belediyesinden terör örgütü adına para alındığı iddiasını şöyle anlattı:

"İlk olarak 'Hayır olmaz, bizim için çok büyük miktar' dediler. Biz de bu istediğimiz parayı verirlerse bir daha para istemek için gelmeyeceğimizi söyledik ve kabul ettiler. Bir hafta içerisinde Serdar Kızılay isimli kişiden Doğan Karataştan 300 bin lirayı teslim aldı. Gülsuyu'nda bulunan Mahir Hüseyin Ulaş Parkı çeteler tarafından yakıldığı için yeniden yapılması gerektiğini ve içerisine malzeme alınması gerektiğini söyledik, o da bize 'Söz verdiysek yaparız.' dedi ve bizi Sinan Çetiz'e yönlendirdi. İki ay sonra Sinan Çetiz 250 bin lirayı Serdar Kızılay'a teslim etti. Serdar Kızılay'dan ise Doğan Karataştan teslim aldı. Anlatmış olduğum olaylar dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı 5-10 bin liralık kısımlarla parça parça aldık. Bugüne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir, takribi 650 bin liradır. Bu para DHKP/C örgütüne aktarılmıştır."

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi ve Armutlu Muhtarı Ali Haydar Arslan'la Küçük Armutlu Cemevi'nin bahçesindeki görüşmelerinde 500 bin lira istediklerini de ileri süren C.B, "Belediye tarafından Muhtar Ali Haydar Arslan'a paralar teslim edildi. Akabinde bizde kendisinden paraları elden aldık. Ancak süreç belirli zamanlara yayılınca Belediye Başkanı Şükrü Genç'in özel kalemi olan Şehnaz Bulut ile birçok kez görüştük. Görüşmeler sonucunda bize paranın ödeneceğini ifade ederek paraları bize verdi. Örgütün buradan elde ettiği gelir takribi 550 bin liradır." ifadesini kullandı.

C.B, Şişli Belediyesi'nden ise terör örgütü DHKP/C'ye yaklaşık 400 bin lira para aktarıldığını iddia etti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlenmişti. (AA)