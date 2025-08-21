HABER

Belediyenin temizlik araçları yandı: 4 araç kül oldu, 3 araçta hasar meydana geld

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında belediyenin temizlik araçları küle döndü. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangında belediyeye ait 4 araç kül oldu, 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği binası önünde bulunan temizlik araçları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TOMA'LARLA YANGINA İLK MÜDAHALE

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangında belediyeye ait 4 araç kül oldu, 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

21 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri Araç belediye
