Belgrad Ormanı'nda 'yasak aşk 'dehşeti! Genç kadını darp edip kameraya almışlar

İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki Y.H. Belgrad Ormanı’nda kabusu yaşadı. Evli sevgilisi N.T. ve bir arkadaşının kendisini zorla bira raca bindirerek ormanlık alana götürdüklerini burada darp edildiğini iddia eden Y.H.; o anların kameraya alındığını ayrıca ölüm tehditleri aldığı iddia etti. Suçlamaları reddeden N.T. ise "Bana ‘Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım’ diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki Y.H., iddiaya göre evli sevgilisi N.T. ve onun arkadaşı tarafından Belgrad Ormanı’na götürülerek saatlerce darp edildi. Genç kadının darp edildiği anların kameraya alındığı, ayrıca ölüm tehditleri aldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili iki taraf hakkında da soruşturma başlatıldı.

“BENİ ORMANDA DARP ETTİ, VİDEOYA ÇEKTİ”

25 Haziran’da meydana gelen olayda Y.H., zorla araca bindirilip ormanlık alana götürüldüğünü, burada yumruk ve sopayla dövüldüğünü anlattı.

İfadesinde, “Telefonumdaki fotoğrafları aldı, beni videoya çekti. ‘Seni ormana gömerim, kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm’ diye tehdit etti” dedi.

"VİDEOLARINI EŞİNE YOLLARIM"

Suçlamaları reddeden N.T. ise ifadesinde, “Bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane ederek beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana ‘Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım’ diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim” ifadelerini kullandı.

MORLUK İZLERİ

Hastanede düzenlenen raporda Y.H.’nin yüzünde ve kollarında morluklar tespit edildi.

Sabah'ta yer alan haber göre, N.T. ise izlerin “önceki bir kavga”dan kaldığını savundu. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, darp izlerinin oluşum zamanının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

Olayla ilgili hem şiddet hem de şantaj iddiaları yönünden çift taraflı soruşturma devam ediyor.

