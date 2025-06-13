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Belki fark etmediniz ama... Dün internetin büyük bir kısmı çöktü! Peki neden?

12 Haziran Cuma günü yani dün internetin büyük bir bölümü geçici olarak erişilemez hale geldi. Cloudflare gibi küresel bulut platformlarından Spotify gibi bazı uygulamalara kadar birçok hizmet bu durumdan etkilendi. Bu aksaklıkların temelinde ise Google Cloud'da yaşanan büyük bir kesintinin bulunduğu aktarıldı.

Belki fark etmediniz ama... Dün internetin büyük bir kısmı çöktü! Peki neden?
Enes Çırtlık

İnternet artık olmazsa olmazımız haline gelmiş durumda. Can sıkıcı da olsa internette zaman zaman bazı sorunlar veya kesintiler de meydana gelebiliyor. Bu kesintilerden bir benzeri de 12 Haziran Perşembe günü yani dün meydana geldi.

GOOGLE CLOUD’DAKİ KESİNTİ, İNTERNETİN BÜYÜK BİR KISMINI ÇÖKERTTİ

12 Haziran Perşembe günü yani dün Google Cloud'da yaşanan bir kesinti, internetin büyük bir kısmının çökmesine yol açtı. Bu çökme sonucu da Cloudflare gibi birçok hizmet etkilendi.

Cloudflare, durum sayfası üzerinden müşteri hizmetlerini etkileyen bir kesinti yaşandığını duyurdu. Ayrıca DownDetector’a göre, Spotify, Snapchat, Character.AI gibi uygulamalarda da binlerce kullanıcı kesinti bildiriminde bulundu. Aynı zamanda Cursor ve Replit gibi bazı yapay zekâ tabanlı kodlama uygulamaları da erişilemez hale geldi.

internett

İLK DEĞİL

Bu tarz kesintilerin internet hizmetlerinde geniş çaplı aksaklıklara yol açması ilk kez yaşanmıyor. Örneğin, Amazon Web Services’in 2021 yılında yaşadığı bir kesinti, yemek siparişlerinden akıllı ev cihazlarına kadar birçok sistemin çökmesine neden olmuştu. 2020 yılında yaşanan bir Cloudflare kesintisi de yine birçok popüler çevrim içi hizmetin geçici olarak devre dışı kalmasına yol açmıştı.

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