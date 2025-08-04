Benzin istasyonları ya da benzinlikler, tarihçesi çok eskilere dayanan yerlerdir. Gün içinde çok fazla insanın uğradığı ve hizmet aldığı benzin istasyonlarının dünyada ilk kez Almanya’da açıldığı ve hizmet vermeye başladığı bilinmektedir. Günümüzdeki benzin istasyonlarının hizmete açılmasından çok önce arabalar için benzin alma işleminin eczaneler aracılığı ile yapıldığı ve eczanelerde petrol ürünlerinin birer yan ürün olarak satılmakta olduğu kabul edilmektedir.

Şehirler arası yolculuk yaparken ya da şehir içinde çok fazla uğranılan yerlerden biri olan benzin istasyonlarında hem burada çalışanların güvenliğini hem de buradan hizmet alan kişilerin can ve mal güvenliklerini koruyabilmek adına çeşitli önlemler alınmış ve bazı kurallar getirilmiştir. Birçok kimyasal tehlikenin de bulunduğu benzin istasyonlarında hizmet alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Hizmet alırken ya da benzin istasyonunda görev yaparken sigara içilmemesi bu kurallar arasında yer almaktadır. Bir başka kural da benzin istasyonlarında yer alan pompaların üzerinde de uyarıları bulunan cep telefonu kullanımı ile ilgilidir. Birçok kişi için çok anlam taşımayan bu kurala göre benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak yasaktır.

Birçok yasak gibi benzin istasyonlarında cep telefonunun kullanılmasının yasak olması durumu da geçmişte yaşanan bir duruma bağlı olarak uygulamaya alınmış bir yasaktır. 2000’li yıllarda cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşanan çeşitli problemler ve hayati durumlar nedeni ile cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.

Benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak neden yasaktır?

Benzin istasyonları, yakın geçmişte yaşanan bir yangın olayının ardından statik elektrik kaynaklı olarak yangın çıkabilecek yerler olarak ifade edilmiştir. Bu sorunun cep telefonlarından kaynaklı olarak meydana gelebileceğine dair net bir kanıt henüz bulunmasa da önlem olarak benzin istasyonlarında cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.

Uzun bir süredir benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. 1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında yaşanan bir durum nedeni ile bu yasağın getirildiği bilinmektedir. Bu tarihlerde cep telefonu kullanılması nedeni ile birçok farklı noktada yangın çıktığı ve bu yangınlar nedeni ile de cep telefonu kullanımının benzin istasyonlarında yasaklandığı kabul edilmektedir.

Olayın yaşandığı dönemde kaynağı belirlenemeyen bir elektronik posta zinciri oluşturulmuş ve bu zincir aracılığıyla cep telefonları nedeniyle benzin istasyonlarında yangın çıktığına dair bilgiler kişiden kişiye yayılmıştır. Kesinliği kanıtlanmamış bu iddiaya göre, bir sürücü cep telefonundan kaynaklanan statik elektrikle tutuşmuş ve bu da benzin buharının patlamasına yol açmıştır.

Sürücü elektronik posta zincirindeki ifadeye göre benzin buharı patlaması nedeni ile çok ciddi derecede yanıklara maruz kaldığını ve aracının da çok ciddi hasar aldığını ifade etmiştir. Bu bilgi hala doğrulanmamış olsa da benzin istasyonlarında cep telefonu kullanımı bu bilginin yayılması ve bu bilgiye inanan insanların gitgide artış göstermesi nedeni ile yasaklanmıştır.

Bilimsel bilgiye göre ise benzin istasyonlarında statik elektrikten kaynaklanan yangın çıkma durumu mümkün olabilmektedir. Bu alanda uzman olan kişiler bu durumun gerçekleşebileceğini belirtmiş, ancak sorunun kaynağı olarak cep telefonu kullanımını öne sürmemişlerdir. Cep telefonlarının benzin istasyonlarında kullanılması kesin olarak yangınlara ya da başka hayati tehlike oluşturabilecek durumlara kaynak olarak gösterilmemekle birlikte önlem almak adına benzin istasyonlarında cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.