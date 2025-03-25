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Benzinlikte şoke eden olay! Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı

25.03.2025 23:25
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, önce bir sürücüyle tartıştı, etraftakiler ile kavgaya tutuştuktan sonra, minibüsü ile akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Benzinlikte şoke eden olay! Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.’yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.

BÖYLE ŞOFÖRLER ARAÇ BAŞINA GEÇMESİN

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G. ise, "Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım. Ve alkollü olduğunu öğrendim üstelik. Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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