Berber dükkanında dehşet! Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişi, berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Berberin bacaklarından yaralandığı olay kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören berber Murat Yıldız, "Uyuşturucu satıcılarını polise şikayet ettim. Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BACAKLARINDAN VURULDU

Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı. Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Uyuşturucu satıcılarını polise şikayet ettim. Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

BARTIN'DA YAKALANDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren P.Ç ve yanındaki L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'a geldi. Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, il giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından adeta abluka altına alınırken, şahıslar çalılık alanda gizlenirken yakalandı. Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın yerde terk edilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan P.Ç. ve arkadaşı L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şahısların ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ya adli makamlara ya da silahlı saldırının gerçekleştiği Sinop'a gönderilmesi bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

