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Berber koltuğunda kardeşini öldüren ağabeyin yargılanmasına başlandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde berber koltuğunda kardeşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, duruşmada kardeşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve olay sırasında silahını çektiğini ileri sürerek, "Kontrolümü kaybettim" dedi.

Berber koltuğunda kardeşini öldüren ağabeyin yargılanmasına başlandı

Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, tıraş olduğu sırada berber koltuğunda ağabeyi Ahmet Kol’un silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Barış Kol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Berber koltuğunda kardeşini öldüren ağabeyin yargılanmasına başlandı 1

KARDEŞİNİ BERBER KOLTUĞUNDA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Kol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davaya ilişkin bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ahmet Kol savunma yaptı. Kardeşi Barış Kol’un geçmişte cinayet suçundan yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığını belirten Ahmet Kol, tahliye olduktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığını, uyuşturucu madde kullanmaya ve yasa dışı işlere başladığını ileri sürdü.

Kardeşinin bu davranışlarını tasvip etmediği için aralarında tartışmalar yaşandığını anlatan Ahmet Kol, Barış Kol’un kendisine sürekli "Seni öldüreceğim" şeklinde mesajlar attığını, işlettiği otoparka zarar verdiğini ve otoparkın tabelasını indirdiğini söyledi.

Berber koltuğunda kardeşini öldüren ağabeyin yargılanmasına başlandı 2

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olaydan üç gün önce babası Hüseyin Kol’un sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Ahmet Kol, babasının durumunun ağırlaşarak entübe edilmesinin ardından psikolojisinin bozulduğunu savundu. Olay günü kendisine ait otoparka uğradığını ve burada kardeşinin kullandığı aracı gördüğünü anlatan Ahmet Kol, Berkan isimli kişinin kendisine Barış Kol’un berberde konuşmak için kendisini çağırdığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine berbere girdiğini ve kardeşiyle konuşmaya başladığını ifade eden Ahmet Kol, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Berber koltuğunda kardeşini öldüren ağabeyin yargılanmasına başlandı 3

"SİLAHINI ÇIKARDI BANA DOĞRULTTU"

" ‘Ne oldu, beni mi vuracaksın’ dedim. Ardından maktul bana ‘Evet, seni vuracağım’ dedi. Ben arkamı dönüp çıkmak için yeltendim. Bu esnada maktulün silahını çıkardığını, horozunu kurduğunu görmem üzerine ben de kontrolümü kaybettim ve maktule eylemlerimi gerçekleştirdim."
Duruşmada tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun kardeş
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