Bereketli Kur’an Kursu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sarıgöl ilçesi Bereketli Camisi yaz Kur’an kursu öğrencileri, cami imam hatibi Ali Arslan öncülüğünde ellerinde Türk bayraklarıyla şehit mezarına gelerek, şehit Fevzi Tekeş’in annesi Rukiye Tekeş’in ellerini öpüp çiçek takdim etti. Öğrenciler şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit annesi Rukiye Tekeş de çocukları bağrına basarak teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüzer’in eşi Hatice Gürbüzer’i evinde ziyaret etti. Burada da Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden öğrenciler, çiçek vererek Gürbüzer ailesinin gönlünü aldı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Bereketli Camisi İmam Hatibi Ali Arslan, "Vatan sevgisi imandandır. Bu bir hadis-i şeriftir. Öğrencilerimize küçük yaşta bu bilinci aşılamak için her yıl yaz Kur’an kurslarımızda şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerimizi gelenek haline getirdik." dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır