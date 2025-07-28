Bergama'da 1400 yıllık tarihi sır perdesi aralandı: Günümüzün izlerini taşıyan keşif

İzmir'in tarihi zenginlikleriyle ünlü Bergama ilçesinde, arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında dikkat çekici bir buluntuya ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, eserin yaklaşık 1400 yıl öncesine ait olduğu ve günümüzde kullanılan benzerleriyle şaşırtıcı derecede aynı özelliklere sahip olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu keşfin Anadolu'daki kültürel ve sosyal yaşamın sürekliliğine dair önemli bilgiler sağladığını belirtiyor.

"BU ESER BİZE ÇOK DEĞERLİ İPUÇLARI VERİYOR"

Kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Ayşe Demir, buluntunun detaylarını anlatırken, "Bu eser, o dönemdeki insanların yaşam tarzları, teknolojik bilgileri ve estetik anlayışları hakkında bize çok değerli ipuçları veriyor. Günümüzdeki benzerleriyle olan yakınlığı ise, Anadolu'daki geleneklerin ne kadar köklü ve kalıcı olduğunu gözler önüne seriyor." dedi.

Eserin tam olarak ne olduğu ve hangi amaçla kullanıldığına dair detaylı araştırmalar devam ederken, ilk bulgular eserin günlük yaşamda kullanılan bir araç veya eşya olduğunu gösteriyor.

"TÜRK TARİHİNE IŞIK TUTACAK"

Bu önemli keşif, Bergama'nın tarihi önemini bir kez daha vurgularken, bölgedeki kazı çalışmalarının hızlandırılması ve daha fazla tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması için de bir motivasyon kaynağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Bergama'daki kazılara desteklerinin artarak devam edeceğini ve bu tür keşiflerin Türk tarihine ışık tutmaya devam edeceğini açıkladı.

Bergama'da ortaya çıkarılan 1400 yıllık tarihi eser, Anadolu'nun derinliklerindeki kültürel mirası gün yüzüne çıkararak, geçmişle günümüz arasında önemli bir köprü kuruyor. Bu keşif, bölgedeki arkeolojik çalışmaların önemini bir kez daha kanıtlayarak, gelecekte yapılacak kazılar için umut vadediyor.