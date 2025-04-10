Berkay Gezgin'den tahliye sonrası ilk açıklama! İmamoğlu için de mesaj verdi: 'Ekrem Başkanı da çıkartacağız'

İstanbul'da düzenlenen Saraçhane protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve kamuoyunda “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla tanınan Berkay Gezgin, Marmara Cezaevi’nden tahliye edildi.

"EKREM BAŞKANI DA ÇIKARTACAĞIZ"

Tahliyesinin ardından cezaevi önünde toplanan kalabalık “Her şey çok güzel olacak” sloganları atarken, Berkay Gezgin kısa bir açıklama yaptı. Gezgin, “Biz içerdeyken siz de dışarda mücadele ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın ki milletin mücadelesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkanı da çıkartacağız en kısa sürede” ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında Ekrem İmamoğlu’na hitaben söylediği “Ekrem abi, her şey çok güzel olacak” sözleriyle gündeme gelmişti. Bu ifade daha sonra seçim kampanyasının sembolü haline gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Berkay Gezgin, Saraçhane protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak” ve “ihtara rağmen dağılmamak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

CHP MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alan Gezgin, delegelerin oylarıyla Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti.