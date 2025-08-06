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Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki: "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son hutbesinde kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifade edildi. Diyanet'in hutbesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyanet'e bir tepki de köşe yazarı Berrin Sönmez'den geldi. Diyanet'in hutbesine karşı başını açacağını ifade eden Sönmez, "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. İşte detaylar...

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki: "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum"
Melih Kadir Yılmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifade edildi. Bahsi geçen hutbede, giyim sektörü ve medya çevrelerinin 'özgürlük' adı altında çıplaklığı özendirdiği belirtildi ve "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" dendi.

Berrin Sönmez den Diyanet in hutbesine Başörtülü tepki: "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" 1

DİYANET'İN HUTBESİNE TEPKİ

Bu durum ise tepkileri beraberinde getirdi. Diyanet'in hutbesine tepki gösterenlerden biri de Berrin Sönmez oldu.

"BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ İHTİMALİNE KARŞI ŞİMDİDEN BAŞIMI AÇIYORUM"

Sönmez, Medyascope'da yer alan yazısında başını açacağını duyurdu. "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" diyen Sönmez yazısında şu ifadelere yer verdi:

Berrin Sönmez den Diyanet in hutbesine Başörtülü tepki: "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" 2

"Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım.

"SAFIM BELLİ OLUR, DİYANETİN GİTTİĞİ YOLU REDDEDDİYORUM"

Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin gittiği yolu reddediyorum.

"ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜ İHTİMALİNİ GÜÇLENDİREN BİR İŞARET FİŞEĞİ OLARAK GÖRÜYORUM BU HUTBEYİ"

Başımı örterken yaradanımla bir sözleşme yaptım. Eğer bir gün bu ülkede başörtüsü zorunlu olursa başımı açarım dedim. Yıllardır içimizi saran endişeyi, zorunlu başörtüsü ihtimalini güçlendiren bir işaret fişeği olarak görüyorum bu hutbeyi. Başörtüsü zorunluluğu getirilme ihtimaline karşı tepki vermek için başımı açıyorum"

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Diyanet İşleri Başkanlığı başörtüsü hutbe
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