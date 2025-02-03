Beşik gibi sallanan Santorini için Prof. Dr. Celal Şengör'den çok konuşulacak sözler! "Yanardağ patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık"

Dünya Türkiye'nin yanı başındaki Yunan adası Santorini'de yaşanan sismik hareketliliği konuşuyor. Bölgede Son 1 haftada 400'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin birçoğunun büyüklüğü 4.0 üzerinde. Prof. Dr. Celal Şengör Ege Denizi merkezli bu depremleri değerlendirdi.

"ORADAKİ YANARDAĞ AKTİF ZATEN"

Şengör, Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak kente geldi. Ege Denizi'ndeki depremleri değerlendiren Şengör, "Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometre imiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten" dedi.

"ORASI PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK"

Konuşmasının devamında "Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" sözleriyle dikkat çeken Şengör şöyle devam etti:

"Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil.

TSUNAMİ OLUR MU?

Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım.

İSTANBUL ÖRNEĞİ VERDİ

Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır