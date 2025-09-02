HABER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yer aldı. Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın lüks yata sahip olduğu öğrenildi. Yatın ismindeki “Consent” kelimesi Türkçede “Rıza” anlamına gelirken, teknenin uzunluğunun 24 metre olması ve bu rakamın Akpolat’ın memleketi Erzincan’ın plaka kodu olması dikkat çekti.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmasında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “Consent 24” isimli lüks yata sahip olduğu tespit edildi.

İSİM VE PLAKA KODU DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılığın raporuna göre, 4 kabinli ve 24 metre uzunluğundaki yatın ismindeki “Consent” kelimesi Türkçede “Rıza” anlamına geliyor. “24” rakamı ise Akpolat’ın memleketi Erzincan’ın plaka kodu olması dikkat çekti. Bu nedenle yatın doğrudan Akpolat’a ait olduğu ancak farklı kişiler üzerine kaydedildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Akpolat’ın koruma ve şoförlüğünü yapan Mehmet Ataş’ın turizm şirketi yetkilileriyle iletişim kurduğu belirlendi. Başsavcılık ayrıca, Akpolat’ın sahip olduğu diğer araçlarda da 24 rakamının öne çıktığını tespit etti.

YAT TATİLLERİ DE İNCELENECEK

Araştırmalarda, Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat ve ailesiyle birlikte Göcek ve Bodrum’da tekne tatillerine çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bu tatillerin de soruşturma kapsamında mercek altına alındığı öğrenildi.

ACARKENT'TEKİ VİLLASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

EKOL TV'nin haberine göre geçtiğimiz ay da Akpolat’ın bacanağı Burak Kangal aracılığıyla Beykoz Acarkent’te 5 milyon 250 bin dolara lüks bir villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Tapuda 25 milyon TL olarak gösterilen işlemde para transferi Burak Kangal üzerinden yapılmış, kalan tutar ise dolar ve euro cinsinden valizlerle bankaya taşınmıştı.

