Başakşehir’de restoran yangını: Binayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Başakşehir’de 13 katlı site sitenin ikinci katındaki restoranda çıkan yangındaki dumanlar tüm binayı sardı. Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başakşehir’de restoran yangını: Binayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangından yükselen dumanlar, havalandırma boşluğundan binanın üst kat dairelerine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, mahsur kalarak camlara çıktı.

Başakşehir’de restoran yangını: Binayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı 1

VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Başakşehir’de restoran yangını: Binayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı 2

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

yangın Başakşehir
