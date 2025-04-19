HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan 44 yaşındaki Cengiz Ş., arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli 22 yaşındaki Kadir N., polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta korkunç saldırı... Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666695_197663

Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666696_197663

Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666697_197663

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti.

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666698_197663

Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı.

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666700_197663

Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ISTANBUL-BESIKTASTA-KAFETERYADA-SILAHLI_666699_197663

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular dikkat! Saat verildi: Kapalı olacakİstanbullular dikkat! Saat verildi: Kapalı olacak
Tacikistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem!Tacikistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Anahtar Kelimeler:
silah beşiktaş saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Hayatı Cannes'da kendisi ise...

Hayatı Cannes'da kendisi ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.