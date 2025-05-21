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Beşiktaş'ta yan bakma kavgası felakete dönüştü: Belindeki silahla 7 kişiyi vurdu!

Beşiktaş’ta 29 yaşındaki Umut E., eğlence mekanında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir gurubun kaldırım taşıyla saldırması sonucu başından yaralandı. Olayın ardından gruba silahıyla ateş açan Umut E., 7 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı Umut E. tutuklandı.

Beşiktaş'ta yan bakma kavgası felakete dönüştü: Belindeki silahla 7 kişiyi vurdu!

Beşiktaş'taki olay, 18 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddedeki eğlence mekanına giden Umut E. ile aynı mekandaki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARDI

Kavgaya dönen tartışmada gruptakilerin kaldırım taşıyla başına vurduğu Umut E., belindeki silahı çıkararak saldırganlara ateş açtı.

7 KİŞİ YARALANDI

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Umut E.'nin silahıyla karşılık vermesiyle Efe Ş. (22), Yunus Emre D. (23), Melül E. (23), Muhammed Enes K. (26), Yusuf G. (23), Selim Y. (23) ve Mahmud N. (20) bacağından yaralandı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

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Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırırken kaçmaya çalışan Umut E., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Umut E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda yaralanan Melül E.’nin poliste 12 adet, Yunus Emre D.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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beşiktaş
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