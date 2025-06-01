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Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu! Matematik mühendisi kadın korkunç cinayeti itiraf etti

Korkunç olayın adresi Beşiktaş! Matematik mühendisliği mezunu olan 34 yaşındaki Demet Ç., ev arkadaşı 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ü öldürdü. Cinayetin ardından Kocaeli'ne giden Demet Ç., cinayette kullandığı bıçakla polislere teslim oldu. İkilinin bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve evi ayırmak istediği öğrenildi. İstanbul'a getirilen katil ise adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu! Matematik mühendisi kadın korkunç cinayeti itiraf etti
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. 34 yaşındaki Demet Ç. ev arkadaşı 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ü öldürdü.

MATEMATİK MÜHENDİSİ KADIN EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Cinayetin ardından dün Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola giden Demet Ç., ev arkadaşı Zilif Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Matematik mühendisliği mezun olduğu öğrenilen Demet Ç., cinayette kullandığı bıçakla teslim olurken, olay İstanbul polisini bildirildi.

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Zilif Öztürk

EKİPLER KADININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul polisi cinayetin yaşandığı eve gitti. Dairenin kapısını kıran polis ekipleri 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

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KATİL İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Olay Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Kocaeli’ye giden cinayet amirliği ekipleri,teslim olan Demet Ç. ‘yi İstanbul’a getirdi. Demet Ç., buradaki işlemlerin ardından ise adliyeye sevk edildi.

ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE EVİ AYIRMAYI DÜŞÜNÜYORLARMIŞ

Yapılan soruşturmada, Demet Ç. ile Zilif Öztürk’ün uzun süredir bu evde birlikte ikamet ettiği öğrenildi. İddialara göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki kadının evi ayırmayı düşündükleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Kocaeli beşiktaş
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