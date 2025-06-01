Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu! Matematik mühendisi kadın korkunç cinayeti itiraf etti

Olay, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. 34 yaşındaki Demet Ç. ev arkadaşı 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ü öldürdü.

MATEMATİK MÜHENDİSİ KADIN EV ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Cinayetin ardından dün Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola giden Demet Ç., ev arkadaşı Zilif Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Matematik mühendisliği mezun olduğu öğrenilen Demet Ç., cinayette kullandığı bıçakla teslim olurken, olay İstanbul polisini bildirildi.



Zilif Öztürk



EKİPLER KADININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul polisi cinayetin yaşandığı eve gitti. Dairenin kapısını kıran polis ekipleri 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

KATİL İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Olay Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Kocaeli’ye giden cinayet amirliği ekipleri,teslim olan Demet Ç. ‘yi İstanbul’a getirdi. Demet Ç., buradaki işlemlerin ardından ise adliyeye sevk edildi.

ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE EVİ AYIRMAYI DÜŞÜNÜYORLARMIŞ

Yapılan soruşturmada, Demet Ç. ile Zilif Öztürk’ün uzun süredir bu evde birlikte ikamet ettiği öğrenildi. İddialara göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki kadının evi ayırmayı düşündükleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.