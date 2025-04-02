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  4. Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler anıldı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler anıldı

02.04.2025 16:35
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Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişi anıldı.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler anıldı

Gayrettepe'deki gece kulübünün önünde toplanan aileler, 2 Nisan 2024'te meydana gelen yangının sorumlularının cezalandırılması taleplerini dile getirdi.

Yangında hayatını kaybeden işçilerden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu aileler adına yaptığı basın açıklamasında, "Bir yıldır evlatlarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın acısı yüreğimizde dinmeden taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu sanıkların "taksir" ile değil, "olası kast" ile yargılamasını istediklerini belirten Dolu, "Bugün görülmekte olan ceza dosyalarında belediye yetkilileri hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılamalar devam etmektedir. Ancak biz bu yargılamaya dair büyük bir eksiklik görüyoruz. İddianamelerde geçen suçlamalar, kamu görevlilerinin eylemlerini yalnızca 'taksir' yani dikkatsizlik ve özensizlik olarak nitelendiriyor. Oysa olay öncesinde yapılan sayısız uyarı, yazılı ve sözlü şikayetler, kamu görevlilerinin olay yerinde bulunmasına rağmen hiçbir işlem yapmamaları, ruhsatlandırma işlemleri sırasında kasti olarak yapılan hatalı işlemler, yapılan tadilatları görmelerine rağmen göz yummaları; tüm bu ihmaller zinciri, artık öngörülebilir bir sonuca rıza gösterildiğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Gerçek taşeron işveren konumundaki kişi ile verdiği talimatlarla işçilerin ölümüne sebep olan bazı sorumluların yargılanmadığını öne süren Dolu, isimlerini verdiği kişiler hakkında da dava açılmasını istediklerini söyledi.

Dolu, "Tüm eğlence mekanlarında yangın güvenliği denetimleri sıklaştırılmalı, risk taşıyan işletmeler kamuoyuna açıklanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri zorunlu hale getirilmeli, taşeron firmaların sorumluluğu yasal olarak netleştirilmelidir." diye konuştu.

Avukat Ahmet Ergin ise "Geçtiğimiz yıl tam bugün arkamızda gördüğünüz gece kulübünde bilinçli taksiri de aşan, olası kasta varan ihmaller ve sorumsuzlukların neticesinde 29 canımızı yitirdik. Bugün bu canlarımızı unutmadığımızı, onlar için mücadele edeceğimizi, bütün sorumluların ve göz yumanların, denetlemeyenlerin, her kimse ceza alması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi tekrar hatırlatmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Ergin, Silivri'de yapılan duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini talep ettiklerini de dile getirdi.

Açıklamaların ardından hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan aileler, alana karanfil bıraktı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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