Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu! Sebebi bakın neymiş...

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aydır süren tedavi sonunda sağlığına kavuşmayı bekliyor.

İlk gittiği hastanede tanı koyamayan doktorlar, Kurt'u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenelerde, Kurt'u tırmalayan kediden Bartonella bakterisi bulaşma şüphesi üzerine test yapıldı. Testlerin pozitif çıkması sonucu ilaçlı tedaviye başlandı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden tedavinin sonunda Kurt'un sol gözü normale dönerken, sağ gözündeki yüzde 70'lik görme kaybı devam ediyor.

"SOL GÖZÜMDEKİ GÖRME KAYBI DÜZELDİ, SAĞ GÖZÜM YÜZDE 30 GÖRÜYOR"

Yaşadıklarını anlatan Emir Kurt, bahçede beslediği kedinin elini tırmaladığını, yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyanınca görme kaybı yaşadığını anlattı.

"Motosiklet kullandığım için rüzgardan dolayı bir sorun yaşadığımı düşündüm." diyen Kurt, "Okula gittim. Bu olaydan iki gün sonraysa sağ gözüm tamamen gitti, sol gözümde başladı. Hastaneye gittim. Beni göz anjiyosu olmam için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdiler. Buradaki doktorlar hemen Bartonella olduğumu anlayıp test istediler. İlaçlı tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.

Tedavisinin devam ettiğini bildiren Kurt, "Sol gözümdeki görme kaybı düzeldi, sağ gözüm ise yüzde 30 görüyor. Artık iyileşeceğim günü bekliyorum. 3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu. Kuduz veya bakteri fark etmez, kesinlikle hayvanlarla bu tip bir temas sonrası hastaneye gidilmeli." diye konuştu.

“KEDİMİZ DIŞARI ÇIKTIYSA DÖNDÜĞÜNDE MUHAKKAK TEMİZLİĞİNİ YAPMALIYIZ”

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan ise Bartonella bakterisiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Bu bakterinin özellikle kedilerden bulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir. Özellikle temas ettiği yerde şişlik, yanma, durum bozukluğu, ısırdığı noktanın olduğu yerin lenf bezlerinde şişlik yapabilir. Gözde ise nörolatik dediğimiz göz sinir merkezinde iltihaba neden olabilir. Temas sonrası o bölgenin temiz ve bol sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Bir hafta ile 10 gün arasındaysa en yakın sağlık merkezine başvuru yapılması gerekiyor. Geç tanı konulduğunda veya tutum şiddetli olduğu zaman kalıcı görme kaybına neden olabilir." dedi.

Bakterinin çoğunlukla dışarıda yaşayan kedilerden bulaştığını ancak evde yaşayan kedilerin de dışarıdan geldiklerinde temizliklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Veteriner takibinde bakımları yapılmalı. Tedavisi 2 ile 6 ay arasında süren bir bakteri türü. Erken tanı ise bu konuda çok önemli." şeklinde konuştu.

(AA)