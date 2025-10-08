HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Besni’de Gazze’ye destek konvoyu düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce araçlık konvoy düzenlenerek Gazze halkına destek verildi.

Besni’de Gazze’ye destek konvoyu düzenlendi

Besni’de vatandaşlar, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. İlçe merkezinde toplanan yüzlerce araç, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılarak şehir turu attı. Konvoy sırasında "Gazze yalnız değildir", "Filistin’e özgürlük" sloganları atılırken, sık sık tekbirler getirildi. Vatandaşlar, bu etkinlik ile Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti. Düzenlenen destek konvoyuna sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, Gazze’ye yönelik dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
D-100’de motosikletle tehlikeli şov kameradaD-100’de motosikletle tehlikeli şov kamerada
Kısa sürede gündem oldu: iPhone 17 Pro gibi...Kısa sürede gündem oldu: iPhone 17 Pro gibi...

Anahtar Kelimeler:
Besni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.