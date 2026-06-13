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Besni’de 50 dönümlük alan yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesi organize sanayi bölgesi yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangında 50 dönümlük yer yandı.

Besni’de 50 dönümlük alan yandı

Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesi çevresindeki dağlık ve ulaşımı güç arazide başlayan yangın kısa sürede 50 dönümlük alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale etti. Araçların ulaşmakta güçlük çektiği bölgede ekipler, alevlerin ilerlemesini durdurabilmek için paspas ve el aletleriyle yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Besni’de 50 dönümlük alan yandı 1

Besni’de 50 dönümlük alan yandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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