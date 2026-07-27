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Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında

Sivas'ta son dönemde artış gösteren kene vakalarına karşı biyolojik mücadele kapsamında 500 keklik doğaya salındı. İl genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı ise bine yükseldi.

Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri tamamlanan 500 keklik, Yıldızeli ilçesi kırsalında doğaya salındı.

Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında 1

KENE AVCISI KENELER DOĞAYA SALINDI

Doğal beslenme alışkanlıkları gereği böcek ve çeşitli zararlılarla beslenen kekliklerin kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Çalışmayla hem keneyle biyolojik mücadelenin desteklenmesi hem de bölgede azalan keklik popülasyonunun artırılması amaçlanıyor.

Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında 2

"KEKLİK SALDIĞIMIZ BU BÖLGEYİ AVCILIK FAALİYETLERİNE KAPATTIK"

Sivas Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Mehmet Yıldız, çalışmaların kent genelinde sürdüğünü belirterek, "Çalışmamızın temel amacı, doğadaki keklik popülasyonunun artırılması ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasıdır. 500 kekliği doğaya bıraktık. Sivas genelinde ise toplam bin kekliği doğal yaşam alanlarıyla buluşturduk. Keklik saldığımız bu bölgeyi de avcılık faaliyetlerine kapattık" dedi.

Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında 3

Sivas’ta 500 kene avcısı görev başında 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene Sivas keklik
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