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Besni’de YKS heyecanı başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde ter döktü.

Besni’de YKS heyecanı başladı

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına yönelen öğrenciler, sınav saatinden önce yerlerini alırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe başladı.

Sınav merkezleri önünde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, veliler çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemek üzere okul çevrelerinde toplandı. Görevliler ise adayların sınav salonlarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmeleri için okul girişlerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Öte yandan, sınav sabahı Besni Belediyesi ekipleri tarafından adaylara simit ve su ikramında bulunuldu.
Besni’de YKS maratonunun ilk oturumu, alınan tedbirler ve yoğun katılımla yapıldı.

Besni’de YKS heyecanı başladı 1
Kaynak: İHA

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Adıyaman yks
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