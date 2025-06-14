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Beştepe'de güvenlik zirvesi! Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvenin gündemi İsrail-İran çatışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvenin gündemi İsrail-İran çatışması
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

TÜRKİYE’NİN HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail cumhurbaşkanı erdoğan
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