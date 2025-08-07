HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beştepe'de resmi tören: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Beştepe'de resmi tören: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu karşıladı
Hazar Gönüllü

Ousmane Sonko'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilen törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Sonko, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, Sonko onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural...Epilepsi hastalığına karşı 3 altın kural...
Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Senegal cumhurbaskani recep tayyip erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Valilik duyurdu! O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu! O ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.