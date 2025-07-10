Beştepe'de sürpriz zirve! AK Parti'nin duyurduğu tarihi konuşma öncesinde Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İki lider arasındaki görüşmedeki ana gündem maddesinin 'Terörsüz Türkiye' olduğu belirtiliyor. Öte yandan terör örgütü lideri Öcalan'ın mesajı ve PKK'nın resmen silah bırakacağının duyurulmasıyla birlikte süreçte yeni bir döneme girildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır.

Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır.

Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Meclis komisyonu PKK'nın feshi ve silah bırakmayla ilgili yol hazırlığı yapacak.

Muhalefetin eleştirilerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 'İhanet', 'taviz' gibi söylemler doğru bir şey değil. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Burada odağımızı kaybetmeyelim. Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç var ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım. Şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol vuracağız.

Meclis'in bu şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Bunu sakin bir şekilde tartışalım.

İMRALI'DAN SİLAH BIRAKMA MESAJI

Bir mesaj örgütün silah bırakmasına yönelikse devletin nasıl aleyhine olabilir? Mesajın odak noktası örgütün feshi ve silah bırakmasıdır.

Odağımız fesihtir, terör örgütünün silah bırakmasıdır.

VATANDAŞIN TERÖRSÜZ TÜRKİYE ALGISI

Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum"