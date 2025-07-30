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Beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücüye ambulansta müdahale yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı

Kaza, Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.K. idaresindeki 35 KG 7301 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı 1

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Kaza sonrası araç adeta hurda yığınına dönerken, motor bölümünde yangın çıkma ihtimaline karşı Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye ambulansta müdahale yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Tokat kaza
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