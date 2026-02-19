HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Eskişehir’de dün gece meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak üst geçidin beton kolonuna çarpan otomobilde ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara çevreyolunda seyir halindeki V.K. (47) idaresindeki otomobilin, üst geçidin taşıyıcı kolonuna çarpması sonucunda bir kaza meydana gelmişti. Kazanın ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Y.A. (56), burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, aynı kazada yaralanan ve bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan sürücü V. K.’nın ise tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 1

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 2

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 3

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 4

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 5

Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye ziyaret: "Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı belli"Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye ziyaret: "Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı belli"
Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktıGöl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.