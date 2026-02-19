Beton kolona çarpan otomobildeki ağır yaralı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara çevreyolunda seyir halindeki V.K. (47) idaresindeki otomobilin, üst geçidin taşıyıcı kolonuna çarpması sonucunda bir kaza meydana gelmişti. Kazanın ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Y.A. (56), burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan ve bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan sürücü V. K.’nın ise tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır