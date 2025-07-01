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Beton mikser ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde beton mikser ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beton mikser ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.40 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. T. G.’nin kullandığı beton mikser aracı, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne doğru seyir halindeyken sağ şeritten dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde emniyet şeridinden ilerleyen Y. Ö.’nün kullandığı motosiklet, mikserin sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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