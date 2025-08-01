Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Ormanlı yolu üzerindeki Yazıcılar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kaya (33) idaresindeki 06 BRE 768 plakalı harç yüklü beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Fatih A.'nın kullandığı 06 HC 9748 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde beton mikseri sürücüsü Emrullah Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih A. ise Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden Emrullah Sefa Kaya’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır