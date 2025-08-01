HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde beton mikseri, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada mikser sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Ormanlı yolu üzerindeki Yazıcılar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kaya (33) idaresindeki 06 BRE 768 plakalı harç yüklü beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Fatih A.'nın kullandığı 06 HC 9748 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde beton mikseri sürücüsü Emrullah Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih A. ise Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 1

KAZAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden Emrullah Sefa Kaya’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak beton mikseri kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'a geldi!

Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'a geldi!

CHP Aksaray mitingi... Özel'den 'Asgari ücret' çıkışı: "7 çeyrek altın olacak"

CHP Aksaray mitingi... Özel'den 'Asgari ücret' çıkışı: "7 çeyrek altın olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Trump'tan Rusya adımı! Nükleer denizaltı hamlesi

Trump'tan Rusya adımı! Nükleer denizaltı hamlesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.