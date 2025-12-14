HABER

Beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Y’nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen sağlık ve itfaiye itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak E.G., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, beton mikseri sürücüsü M.Y.’yi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

