HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü mikserin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde Kılılı mevkiindeki meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile 31 AAG 136 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü mikserin altında kaldı.

Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi 1

Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi 2

BETON MİKSERİNİN ALTINA KALDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

12 Mart 2026
12 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da alkollü hemşire direksiyon başında can aldıBursa’da alkollü hemşire direksiyon başında can aldı
ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın: 2 yaralıABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Milli parklarda yeni dönem!

Milli parklarda yeni dönem!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.