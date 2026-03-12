Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde Kılılı mevkiindeki meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile 31 AAG 136 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsü mikserin altında kaldı.

BETON MİKSERİNİN ALTINA KALDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır