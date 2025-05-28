HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beton pompasının haznesine sıkışan operatör hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

Beton pompasının haznesine sıkışan operatör hayatını kaybetti!

Diyarbakır'daki olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi.

Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den Suriye kararı! Yaptırımlar kaldırıldıAB'den Suriye kararı! Yaptırımlar kaldırıldı
Zonguldak’ta ruhsatsız silah operasyonuZonguldak’ta ruhsatsız silah operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

Marmara'da korkunç manzara! Milli sporcunun etrafını sardılar...

Marmara'da korkunç manzara! Milli sporcunun etrafını sardılar...

'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti!

'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti!

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem krize sürükleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası sistem krize sürükleniyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.