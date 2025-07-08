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BETUYAB’dan Bakan Ersoy’a ziyaret! Kritik yatırımlar için harekete geçildi

BETUYAB’ın yeni yönetimi, seçimin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüşerek Belek’in uluslararası tanıtımı ve yatırım projeleri için düğmeye bastı.

BETUYAB’dan Bakan Ersoy’a ziyaret! Kritik yatırımlar için harekete geçildi

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Belek’te, özel yasayla kurulan Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB), olağan genel kurulun ardından hızlı bir şekilde icraatlarına başladı. Birliğin yeni başkanı olarak seçilen Calista Luxury Resort’ü bünyesinde barındıran Özdoğan Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan ve yönetim kurulu, ilk icraat olarak kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek üzere önemli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeni yönetimin öncelikli gündeminde, Belek’in turizmdeki gücünü artıracak, destinasyon markasını uluslararası arenada daha da yukarılara taşıyacak projeler yer aldı. Bakan Ersoy’un desteğiyle bölgenin uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi, yatırımcı ilgisinin artırılması ve altyapı projelerinin hızlandırılması hedeflendi.

Başkan Ali Özdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Turizm artık sadece bir sektör değil, Türkiye’nin kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Bu vizyonla bölgelerimiz bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor; altyapıdan tanıtıma kadar geniş bir destek sağlanıyor. Biz de BETUYAB olarak bu vizyona katkı sunmaya kararlıyız. Belek’i yalnızca bir tatil beldesi değil; sürdürülebilir kalkınmanın, çevreyle uyumlu yatırımların ve kültürel değerlerin örnek bir sentezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

BETUYAB’dan Bakan Ersoy’a ziyaret! Kritik yatırımlar için harekete geçildi 1

BETUYAB’ın yeni yönetimi ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve çeşitli kararlar alarak resmen görevine başladı. Başkan Ali Özdoğan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı İbrahim Pektaş ve üyeler Ayhan Akan Bektaş, Mehmet Aygün, Özgür Nazik, Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Kara, Ömer İçkale, Harika Güral, Yasin Akkanat, Mehmet Akif Tamince, Yunus Özdemir ve Kübra Akbalık Namlıcı’dan oluşan yönetim kurulu, bölgenin gelişimi için kapsamlı bir kalkınma ve tanıtım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni yönetimde ikinci ve üçüncü kuşak turizmcilerin de yer alması dikkat çekti. Yasin Akkanat (Akkanat Holding – Sirene & Kempinski), Ömer İçkale (Space Hotel), Harika Güral (Güral Otelleri), Yunus Özdemir (Gloria Hotels), Kübra Akbalık Namlıcı (Ela Hotel), Akif Tamince (Rixos Hotels), Özgür Nazik (Papillon) ve Ramazan Kara (Mirage Park Hotel) gibi genç isimler yönetimde görev alırken, Mehmet Aygün (Titanic Hotels), Ayhan Bektaş (Xanadu – ODEN Group), İbrahim Pektaş (Cornelia – Diler Holding) ve Kaan Kaşif Kavaloğlu (Limak Hotels CEO) gibi deneyimli turizmciler de genç kuşakla birlikte çalışıyor.

Seçim sonrası atılan bu hızlı ve kararlı adımlar, Belek’in örnek bir turizm modeli olarak ulusal ve uluslararası platformlarda konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Belek kültür ve turizm bakanı
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