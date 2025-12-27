HABER

Beyaz esaret! Tendürek Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi

Ağrı ve Van’ı birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi’ndeki yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyaz esaret! Tendürek Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek rakımlı Tendürek Geçidi'nde fırtınayla birleşerek tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bölgede, özellikle ağır tonajlı araçlar ve zinciri bulunmayan otomobiller ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolun kayganlaşması ve tipi nedeniyle bazı TIR'ların kayarak yolu kapatması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye Karayolları Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

Ekipler, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, sürücülerin çok zorunlu kalmadıkça bu güzergahı kullanmamalarını, alternatif yollara yönelmelerini tavsiye ediyor.

Bölgede kar yağışının ve tipinin gece boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

