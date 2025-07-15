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Beyaz Saray'da hareketli dakikalar! Alan girişe kapatıldı

Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön girişinde, gazetecilerin çekim yapmak için beklediği alan, Gizli Servis tarafından güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine kapatıldı. İddialara göre kimliği belirsiz bir kişinin söz konusu alana tanımlanamayan bir cisim attığı öne sürüldü. Kısa süreli güvenlik önlemlerinin ardından, alan yerel saatle 11.56 itibarıyla tekrar basın mensuplarının girişine açıldı.

Beyaz Saray'da hareketli dakikalar! Alan girişe kapatıldı

ABD basınında çıkan haberlere göre, Gizli Servis yetkilileri, Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön cephesindeki çimlik alana girişleri, güvenlik önlemleri kapsamında durdurdu.

Çekim için alanda bekleyen gazeteciler ise Gizli Servis yetkilileri tarafından Beyaz Saray'daki James S. Brady Brifing Odası'na yönlendirildi.

Beyaz Saray da hareketli dakikalar! Alan girişe kapatıldı 1

TANIMLANAMAYAN CİSİM İDDİASI

Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada yer alan iddialarda kimliği belirsiz bir kişinin söz konusu alana tanımlanamayan bir cisim attığı öne sürüldü.

YENİDEN GİRİŞE AÇILDI

Kısa süreli güvenlik önlemlerinin ardından, alan yerel saatle 11.56 itibarıyla tekrar basın mensuplarının girişine açıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray
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