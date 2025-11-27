Beyaz Saray'da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021'de ülkeye gelmiş

ABD yerel saatiyle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ulusal Muhafızlar tedavi altına alınırken, saldırganın ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi. Saldırının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve bazı yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Patel, elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini ve yaralı olarak ele geçirildiğini kaydetti. Saldırının önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve üst düzeyde soruşturacağını ifade eden Patel, Başkan Donald Trump’ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY’A 500 ULUSAL MUHAFIZ ASKERİ TAKVİYE GÖNDERİLİYOR

Bu arada Dominik Cumhuriyeti gezisini sırasında saldırı ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkentte güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 500 Ulusal Muhafız askerinin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceği bilgisini verdi. Bu saldırıların kararlılıklarını güçlendireceğini de belirten Hegseth, “Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız” dedi.

TRUMP AFGANLARI HEDEF ALDI

ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.

Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye giren tüm Afgan göçmenlerin yeniden incelenmesi çağrısında bulunarak, "Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren her bir yabancıyı yeniden incelemeli ve ülkemize ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herkesin, hangi ülkeden gelirse gelsin, sınır dışı edilmesi için gerekli tüm önlemleri almalıyız" dedi.

Trump, akşam saatlerinde yayınladığı video mesajında, "Elimizdeki en güncel bilgilere dayanarak, İç Güvenlik Bakanlığı'nın, gözaltındaki şüphelinin ülkemize Afganistan'dan -dünyanın cehennem çukuru- giren bir yabancı olduğunu doğruladığını bildirebilirim" dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CNN International'ın konuya yakın üç kolluk kuvveti yetkilisine dayandırdığı haberinde, 2 Ulusal Muhafız askerinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda şüphelinin Rahmanullah Lakanwal isimli 29 yaşında bir Afgan mülteci olduğu belirtildi.

Şüphelinin 2024 yılında sığınma başvurusunda bulunduğu ve bu talebin Trump yönetimi tarafından nisan 2025'te kabul edildiği bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin "Biden Yönetimi döneminde, 8 Eylül 2021'de 'Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu' kapsamında toplu olarak ABD'ye şartlı tahliye edildiğini" duyurdu.

GÖÇMENLİK BAŞVURULARI SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.