Beyaz Saray'da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021'de ülkeye gelmiş

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen saldırıda 2 Ulusal Muhafız ağır yaralandı. Dünyada ses getiren olay sonrası şüpheli yakalandı. Şüphelinin 29 yaşında Afganistan uyruklu olduğu öğrenilirken Biden döneminde ABD gittiği ortaya çıktı. Görüntüleri de ortaya çıkan Ramanullah Lakanwal ismindeki saldırgan hakkında Trump'tan da açıklama geldi. Trump yaşananları 'terör saldırısı' olarak nitelerken Afganistan'ı "dünyanın cehennem çukuru" olarak niteledi.

ABD yerel saatiyle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ulusal Muhafızlar tedavi altına alınırken, saldırganın ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi. Saldırının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve bazı yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Patel, elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini ve yaralı olarak ele geçirildiğini kaydetti. Saldırının önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve üst düzeyde soruşturacağını ifade eden Patel, Başkan Donald Trump’ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 1

BEYAZ SARAY’A 500 ULUSAL MUHAFIZ ASKERİ TAKVİYE GÖNDERİLİYOR

Bu arada Dominik Cumhuriyeti gezisini sırasında saldırı ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkentte güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 500 Ulusal Muhafız askerinin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceği bilgisini verdi. Bu saldırıların kararlılıklarını güçlendireceğini de belirten Hegseth, “Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız” dedi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 2

TRUMP AFGANLARI HEDEF ALDI

ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 3

Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye giren tüm Afgan göçmenlerin yeniden incelenmesi çağrısında bulunarak, "Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren her bir yabancıyı yeniden incelemeli ve ülkemize ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herkesin, hangi ülkeden gelirse gelsin, sınır dışı edilmesi için gerekli tüm önlemleri almalıyız" dedi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 4

Trump, akşam saatlerinde yayınladığı video mesajında, "Elimizdeki en güncel bilgilere dayanarak, İç Güvenlik Bakanlığı'nın, gözaltındaki şüphelinin ülkemize Afganistan'dan -dünyanın cehennem çukuru- giren bir yabancı olduğunu doğruladığını bildirebilirim" dedi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 5

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CNN International'ın konuya yakın üç kolluk kuvveti yetkilisine dayandırdığı haberinde, 2 Ulusal Muhafız askerinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda şüphelinin Rahmanullah Lakanwal isimli 29 yaşında bir Afgan mülteci olduğu belirtildi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 3

Şüphelinin 2024 yılında sığınma başvurusunda bulunduğu ve bu talebin Trump yönetimi tarafından nisan 2025'te kabul edildiği bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin "Biden Yönetimi döneminde, 8 Eylül 2021'de 'Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu' kapsamında toplu olarak ABD'ye şartlı tahliye edildiğini" duyurdu.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 2

GÖÇMENLİK BAŞVURULARI SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 8

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 9

Açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 10

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 11

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 12

Beyaz Saray da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021 de ülkeye gelmiş 13

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

