HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'da 'sarışın' krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca...

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanından ayırmadığı özel asistanı, First Lady’yi kıskançlık krizine soktu. İddialara göre Melania Trump; ABD Başkanı Trump ve Harp’ı gece geç bir saatte Beyaz Saray’da görevlilerin girmesinin yasak olduğu, aileye ait özel alanda birlikte evraklar üzerinde çalışırken yakalayınca; bu kıskançlık krizi açık bir savaşa dönüştü.

Beyaz Saray'da 'sarışın' krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca...
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump’ın (80) geçen yıl başlayan ikinci iktidar döneminde ekibinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri özel asistanı Natalie Harp oldu.

35 yaşındaki Harp, Başkan’ı adım adım takip ediyor. Telefon trafiğini organize ediyor, öğrenmesi gereken yeni bilgileri Başkan’a iletiyor.

Trump’ın sosyal medya hesaplarını da Harp yönetiyor. İkili deyim yerindeyse uyku saatleri dışında hiç ayrılmıyor.

Hatta Trump temmuz ayında Ankara’daki NATO zirvesinden dönerken, İran’ın olası bir saldırısı riskine karşı gizlice güvenli bir uçağa geçerken ona eşlik eden az sayıdaki isimden biri de Harp oldu.

Beyaz Saray da sarışın krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca... 1

MELANİA ARTIK YALNIZ BIRAKMIYOR

Ancak bu yakın işbirliği, Beyaz Saray’da krize yol açtı. Nefes'in İtalyan Oggi dergisine göre, Trump’ın eşi Melania (56), Harp’ın varlığından uzun süredir rahatsız.

KISKANÇLIK KRİZİ AÇIK BİR SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Hatta First Lady birkaç hafta önce Trump ve Harp’ı gece geç bir saatte Beyaz Saray’da görevlilerin girmesinin yasak olduğu, aileye ait özel alanda birlikte evraklar üzerinde çalışırken yakalayınca bu kıskançlık krizi açık bir savaşa dönüştü.

Beyaz Saray da sarışın krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca... 2

Melania’nın yakın çevresine “Artık ondan bıktım” dediği, yayınlanan fotoğraflarda kadraja aldırmadığı ve Harp’ı Beyaz Saray’dan uzaklaştırmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

2026’nın başından beri sadece 8 etkinliğe katılan Melania’nın geçen aydan bu yana sık sık eşiyle boy göstermesi de “Trump’ı yalnız bırakmama çabası” olarak yorumlanıyor.

Trump’a göre, Harp ekibi içinde “ona gerçekten değer veren tek kişi.”

Harp (35), Trump’ın özel asistanı olarak yıllık 150 bin dolar maaş alıyor.

Beyaz Saray da sarışın krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca... 3

Harp’ın Trump’a yolladığı bir mesajda “Benim için önemli olan tek şey sensin, seni asla hayal kırıklığına uğratmam... Hata yaparsam beni sertçe azarla” yazdığı belirtiliyor.

Beyaz Saray da sarışın krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca... 4

EYALETİN ADINI DA DEĞİŞTİRİYOR

Trump sosyal medyada bu görseli paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından New Mexico eyaletinin adının “New America” (Yeni Amerika) olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaştı. ABD Başkanı’nın eyaletin adını değiştirme yetkisi yok. Beyaz Saray da bu yönde resmi bir girişim duyurmadı. Trump, daha önce Meksika Körfezi’nin ismini ‘Amerika Körfezi’ yapmış, Kanada sınırındaki Ontario Gölü’nü de “Amerika Gölü” olarak değiştiren kararnameye imza atmıştı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuyorum ama yine de yorgunum diyenler dikkat! Uzmanı 10 nedeni açıkladıUyuyorum ama yine de yorgunum diyenler dikkat! Uzmanı 10 nedeni açıkladı
İran 'ekonomi' misillemesini duyurdu! Gerilimi daha da artıracak 'yasak' hamlesiİran 'ekonomi' misillemesini duyurdu! Gerilimi daha da artıracak 'yasak' hamlesi

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Melania Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.