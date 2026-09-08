Beyaz Saray'da 'sarışın' krizi! Yasak yerde birlikte yakalayınca...

ABD Başkanı Donald Trump’ın (80) geçen yıl başlayan ikinci iktidar döneminde ekibinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri özel asistanı Natalie Harp oldu.

35 yaşındaki Harp, Başkan’ı adım adım takip ediyor. Telefon trafiğini organize ediyor, öğrenmesi gereken yeni bilgileri Başkan’a iletiyor.

Trump’ın sosyal medya hesaplarını da Harp yönetiyor. İkili deyim yerindeyse uyku saatleri dışında hiç ayrılmıyor.

Hatta Trump temmuz ayında Ankara’daki NATO zirvesinden dönerken, İran’ın olası bir saldırısı riskine karşı gizlice güvenli bir uçağa geçerken ona eşlik eden az sayıdaki isimden biri de Harp oldu.

MELANİA ARTIK YALNIZ BIRAKMIYOR

Ancak bu yakın işbirliği, Beyaz Saray’da krize yol açtı. Nefes'in İtalyan Oggi dergisine göre, Trump’ın eşi Melania (56), Harp’ın varlığından uzun süredir rahatsız.

KISKANÇLIK KRİZİ AÇIK BİR SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Hatta First Lady birkaç hafta önce Trump ve Harp’ı gece geç bir saatte Beyaz Saray’da görevlilerin girmesinin yasak olduğu, aileye ait özel alanda birlikte evraklar üzerinde çalışırken yakalayınca bu kıskançlık krizi açık bir savaşa dönüştü.

Melania’nın yakın çevresine “Artık ondan bıktım” dediği, yayınlanan fotoğraflarda kadraja aldırmadığı ve Harp’ı Beyaz Saray’dan uzaklaştırmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

2026’nın başından beri sadece 8 etkinliğe katılan Melania’nın geçen aydan bu yana sık sık eşiyle boy göstermesi de “Trump’ı yalnız bırakmama çabası” olarak yorumlanıyor.

Trump’a göre, Harp ekibi içinde “ona gerçekten değer veren tek kişi.”

Harp (35), Trump’ın özel asistanı olarak yıllık 150 bin dolar maaş alıyor.

Harp’ın Trump’a yolladığı bir mesajda “Benim için önemli olan tek şey sensin, seni asla hayal kırıklığına uğratmam... Hata yaparsam beni sertçe azarla” yazdığı belirtiliyor.

EYALETİN ADINI DA DEĞİŞTİRİYOR

Trump sosyal medyada bu görseli paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından New Mexico eyaletinin adının “New America” (Yeni Amerika) olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaştı. ABD Başkanı’nın eyaletin adını değiştirme yetkisi yok. Beyaz Saray da bu yönde resmi bir girişim duyurmadı. Trump, daha önce Meksika Körfezi’nin ismini ‘Amerika Körfezi’ yapmış, Kanada sınırındaki Ontario Gölü’nü de “Amerika Gölü” olarak değiştiren kararnameye imza atmıştı.