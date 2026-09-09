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Beyaz Saray'daki kadın danışmanlar gündemde! Trump servet değerinde hediye almış

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki üç kadın danışmanına kişi başı 45 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) nakit hediye verdiği ortaya çıktı. Mali beyanlarda “tatil hediyesi” olarak gösterilen ödemelerin, çalışanların yıllık maaşlarının yaklaşık üçte birine denk gelmesi dikkat çekti.

Beyaz Saray'daki kadın danışmanlar gündemde! Trump servet değerinde hediye almış
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görev yapan üç kadın danışmanına yüksek miktarda nakit hediye verdiği ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin Washington Post'tan aktardığı habere göre; Trump, yürütme asistanı Natalie Harp, iletişim danışmanı Margo Martin ve Beyaz Saray yardımcısı Chamberlain Harris’e ayrı ayrı 45 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) ödedi.

‘TATİL HEDİYESİ’ OLARAK BİLDİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan mali beyanlarda üç çalışanın da söz konusu ödemeleri “tatil hediyesi” olarak bildirdiği belirtildi. Kongreye sunulan yıllık Beyaz Saray personel raporuna göre, üç çalışanın yıllık maaşı yaklaşık 150 bin dolar. Bu nedenle 45 bin dolarlık hediyeler, her bir çalışanın yıllık kazancının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

“TRUMP’IN HEDİYE VERME GELENEĞİ BULUNUYOR”

Beyaz Saray ise ödemelerin herhangi bir yasa veya etik kuralı ihlal etmediğini savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Trump’ın uzun yıllardır yanında çalışan kişilere ve yardımcılarına Noel döneminde hediye verme geleneğinin bulunduğunu belirterek, söz konusu ödemelerin çalışanların resmi görevleriyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

TRUMP'IN YANINDAN AYRILMIYOR

Trump’ın yakın çevresindeki isimlerden biri olan 35 yaşındaki Natalie Harp da aldığı hediye nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Beyaz Saray daki kadın danışmanlar gündemde! Trump servet değerinde hediye almış 1
Natalie Harp

Eski aşırı sağcı televizyon sunucusu olan Harp, 2022’den bu yana Trump’ın ekibinde yer alıyor. Başkanın Truth Social üzerinden sözlü olarak ilettiği paylaşımları yazıya döken Harp, Trump’ın yurt içi gezilerinde de sık sık yanında bulunuyor. Yakın çevresinde kendisine “insan yazıcı” denildiği belirtiliyor.

Beyaz Saray daki kadın danışmanlar gündemde! Trump servet değerinde hediye almış 2


Chamberlain Harris

2 KADIN DANIŞMANA DAHA BÜYÜK HEDİYE

31 yaşındaki Margo Martin ise Trump’ın günlük faaliyetlerini sosyal medya içerikleri için görüntüleyen isim olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki Chamberlain Harris ise Trump’ın yürütme asistanı olarak görev yapıyor. Trump, Harris’i şubat ayında Beyaz Saray balo salonu ve Washington bölgesindeki diğer inşaat projelerini denetleyen ABD Güzel Sanatlar Komisyonu’na atadığı biliniyor.

Beyaz Saray daki kadın danışmanlar gündemde! Trump servet değerinde hediye almış 3
Margo Martin

Trump’ın uzun süredir yardımcılığını yapan Walt Nauta’nın da başkandan tatil hediyesi aldığı ortaya çıktı. Nauta, mali bildiriminde Trump’ın kendisine 20 bin dolar verdiğini belirtti. Nauta daha önce Trump’ın gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada suçlanmış, dava daha sonra düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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