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Beyaz Saray'dan Trump-Zelenski görüşmesine dair açıklama

20.03.2025 09:57
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan Trump-Zelenski görüşmesine dair açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın güvenliği için yeni öneriler sunduğunu belirtti. Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini fakat şimdi barışı sağlamaya odaklandığını kaydetti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt yaptığı açıklamasında, “Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır” dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray abd
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