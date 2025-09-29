HABER

Beyaz Saray Trump'ın Gazze planını paylaştı! "Netanyahu planımızı kabul etti"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının detaylarını ve haritasını paylaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump "Orta Doğu'da sonsuz barışa gidiyoruz. Netanyahu planımızı kabul etti" dedi. Plana göre işte bazı maddeler: "İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek", "Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak"

Recep Demircan

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı. Trump toplantı öncesinde karşılama sırasında "Gazze'de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna "Evet, çok eminim" yanıtını vermişti.

TRUMP: "NETANYAHU PLANIMIZI KABUL ETTİ"

Trump ve Netanyahu baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Orta Doğu'da barış için çalışıyoruz. Bugün tarihi bir gün. Orta Doğu'da sonsuz barışa gidiyoruz. Netanyahu planımızı kabul etti" dedi.

İşte Trump'ın konuşmasından satır başları:

"HERKESİN BEKLEDİĞİNDEN DAHA FAZLASI"

"Bugün tarihi bir gün barış için. Güzel ve büyük bir gün, medeniyetin en büyük günlerinden biri. Yüzlerce, binlerce yıldır sürüyordu, artık en azından çok yakınız diye düşüyorum. Bir çok ülke ile birlikte çalıştık, bu olayın çözülmesinin tek yolu. Bu Gazze’den de öte bir konu, Ortadoğu’da barıştan bahsediyorum, bugün tarihi bir gün. İran, ticaret, İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi ve Gazze’deki savaşın nasıl sona erdirileceği ile ilgili konuları konuştuk. Bu büyük resmin bir parçası ve sonsuz barıştan bahsediyorum. Herkesin beklediğinden daha fazlası. İsrail’in komşularından aldığım destek inanılmaz. Burada bahsettiğim ulusların hepsi önerilere katkıda bulundu.

"ERDOĞAN BENİM DOSTUM"

Arap ve Müslüman ulusların liderlerine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu teklifi AB’deki müttefikler de dahildi, bu gerçek mi, gerçekten Ortadoğu’da barış mı yapıyorsun, bu dedikodu mu gerçek mi diye sorudular. 'Tüm Arap liderlerle mi konuştun' dediler. Ayrıca Netanyahu’ya teşekkür ediyorum planı kabul ettiği için. Katar’ın emri inanılmaz bir insan, Birleşik Arap Emirleri tamamen içindeydi, müdahil oldukları bir durumdu, müzakerelere katıldı. 2 bin-3 bin yıl geçti, karmaşık olması normal. Ürdün kralı bizimleydi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider, kendisi bizimleydi. Bazıları telefonla ulaştı. Pakistan Başbakanı da bizimleydi başından beri. Bu anlaşmaya inandıklarını açıkladılar. Bunu yüzde yüz desteklediklerini söylediler. Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan.

"YENİ BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLACAK"

Hamas tarafından kabul edilirse bu teklif tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngörüyor, 72 saati geçemez, bunu söylerken mutsuzum, ebeveynler için de genç erkeklerin naaşını almak da zor, ebeveynlerle görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli. Silahtan arındırılmış bir Gazze, Hamasın askeri kapasitesinden arındırılması derhal gerçekleştirilmeli. Bahsettiğim ülkelere Hamas’a ile ilgilenmelerini istiyorum. Hamas da bitirmek istiyor. Bu iyi bir şey, tüm terör al yapısının, tüneller, silah üretim merkezi, yerel polis güçlerinin de, yeni bir geçiş hükümeti olacak ve İsrail kademeli çekilecek.

İŞTE TRUMP'IN PLANI

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze barış planını açıkladı. Açıklanan plana göre “İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek" ifadesi yer aldı. İşte planın diğer maddeleri:

  • Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan 'terörden arındırılmış, terörden arındırılmış bir bölge' olacak.
  • İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyuna duyurmasından itibaren 72 saat içinde, hayatta olan ve olmayan tüm rehineler iade edilecek.
  • Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.
  • ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama için siyasi bir ufukta anlaşmaya varmak amacıyla diyalog kuracak.
  • Eğer iki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş derhal sona erecek.

İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu Gazze abd
