Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti: "Bana yalnızca AK Parti ve MHP'liler destek oldu"

CHP'de hareketli günler yaşanıyor... İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan CHP'de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Köseler'in yerine Beykoz Belediye Başkanlığı'na vekillik eden Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

"HAKARETLERE VE CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERE MARUZ BIRAKILDIM"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ise partisinden istifa ettiğini duyurdu. 10 Mart 2025 tarihinden itibaren Beykoz Belediye Başkanı Vekilliği görevini sürdüren Gürzal, "Bu süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edindim" diyerek, "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmiş olmamam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ ÜYELER BASKILAR BOYUN EĞ DERKEN YALNIZCA AK PARTİ VE MHP'Lİ ÜYELERDEN DESTEK GÖRDÜM"

CHP'li Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, "Bu süreçte CHP'de yalnızca maruz kaldığım baskı ve tehditlere boyun eğerek görevime devam etmem dışında bir telkin ve çözüm gelmedi.

Buna reğmen sadece AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile en önemlisi Beykoz halkından destek ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" dedi.

Gürzel, istifasını duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;