Savcılık itiraz etmişti! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz kabul edildi: Evinden gözaltına alındı!

Savcılık, dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. İtirazın sebebinin suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi.

İTİRAZIN SEBEBİ BELLİ OLDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi.

Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Savcılığın itirazı kabul edildi ve CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutuklama kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, hakkında tutuklama kararı verilen Köseler'in evinden gözaltına alındığı ifade edildi.