Beykoz'da akıma kapılan genç hayatını kaybetti

İstanbul'da Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali'nde kurulan stantta elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beykoz'da akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Çayır Festivali kapsamında dondurmacı olarak faaliyet yürütülen stantta çalışan İbrahim B. (18), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İbrahim B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dondurma tezgahı sahibi, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ayrıca bilirkişi görevlendirildi.

FESTİVALİN KAPANIŞ PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Olay sonrası 30 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beykoz Çayır Festivali'nin kapanış programı iptal edildi.

(İHA)
