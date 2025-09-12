HABER

Beykoz'da bir istifa daha! Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevi bıraktı

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından bir istifa haberi daha geldi. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

Karakaya, kendisine güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir."

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Beykoz istifa Beykoz Belediyesi
